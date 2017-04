AMD Ryzen: neue Benchmarks des Ryzen 5 1400 geleakt

Wir berichteten bereits über geleakte Benchmarks des Ryzen 5 1400, die von einem Nutzer erstellt wurden, der bereits an einen Ryzen 5 1400 gelangte. Denn da die CPUs bei einigen Shops bereits auf Lager sind, konnten einige Nutzer offenbar bereits einen Ryzen 5-Prozessor auftreiben, obwohl der Verkaufsstart eigentlich erst für den 11. April angesetzt ist. Auch unsere Kollegen der PCGamesHardware haben hierzu einen entsprechenden Artikel parat. Nun sind weitere Benchmarks aufgetaucht, die die Leistung des Ryzen 5 1400 zeigen sollen. Dies berichtet das Portal wccftech, welches ebenfalls das schon oben genannte Benchmark-Leak aufgreift. In dem bereits bekannten Leak hängt der Ryzen 5 1400 einem Core i5-7400 in den meisten Spielen hinterher, ist allerdings im Gegensatz zu Intels Prozessor bei weitem nicht ausgelastet, was dafür spricht, dass er von den betreffenden Spielen nicht korrekt genutzt wird, so dass Optimierungen das Ergebnis deutlich verbessern könnten.

Release der Ryzen 5-CPUs ist am 11.April Quelle: AMD Neu sind allerdings einige synthetische Benchmarks mit Programmen wie Cinebench R15 oder AIDA64. Mit einer leichten Übertaktung auf 3,5 Gigahertz (Standardtakt: 3,2 Gigahertz) erreicht der Ryzen 5 1400 dabei in Cinebench R15 etwa neun Prozent weniger Punkte als ein Core i7-4770K (Standardtakt: 3,5 Gigahertz), welcher allerdings auch deutlich teurer ist: der Ryzen 5 1400 wird vermutlich 180 bis 200 Euro kosten, ein Core i7-4770 kostete in den letzten zwei Jahren stets über 300 Euro. Der Core i7-4770K gehört zwar zur älteren Intel-Haswell-Generation. Aber auch ein hochmoderner Core i7-7700 (ab 310 Euro) ist in den meisten Spielen erfahrungsgemäß nur unwesentlich schneller. Interessant wird unserer Einschätzung nach vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis der Ryzen 5-CPUs, wobei durch Optimierungen bei der Software und eventuell auch durch BIOS-Updates noch Luft nach oben sein wird. Weitere Benchmark-Ergebnisse finden sich im Artikel von wccftech.