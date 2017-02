Preisvergleichseiten wie auch der PCGamesHardware-Preisvergleich listen inzwischen bereits 28 Mainboards (Stand 26.2.2017, 16:00h) für AMDs neuen Sockel AM4, der von den ab Donnerstag (2.März) erhältlichen neuen Ryzen-CPUs verwendet wird. Zwei Mainboards von Asus sind bei dem Internethändler Proshop, der seinen Sitz in Dänemark hat, angeblich schon ab Lager lieferbar. Dies lässt vermuten, dass auch andere Händler möglicherweise schon einige der neuen Mainboards auf Lager haben, aber bei der Freischaltung der Lieferbarkeit noch den offiziellen Release der CPUs abwarten. Da die CPUs nicht frühzeitig ausgeliefert werden, macht es unserer Ansicht nach wenig Sinn, eine Mainboard-Bestellung vom aktuellen Status der Lieferbarkeit abhängig zu machen.

Bei einem Shop schon als lieferbar gelistet: das Asus Prime B350M-A Quelle: Asus Bei den beiden von Proshop gelisteten Mainboards handelt es sich um Modelle von Asus: das Asus Prime B350M-A in µATX-Bauweise sowie das Asus Prime B350-Plus im ATX-Format. Wie der Name schon sagt, arbeiten die beiden Mainboards mit dem neuen AMD B350-Chipsatz. Von den 28 bisher im Preisvergleich bereits gelisteten Mainboards nutzen insgesamt 16 den B350-Chipsatz, 12 den Chipsatz X370. Letzterer richtet sich an Nutzer, die höhere Ambitionen in Richtung Übertaktung haben oder auch gerne ein Multi-GPU-System (Crossfire oder SLI) aufbauen wollen, wobei AMDs Crossfire auch von sechs der B350-Modelle geboten wird. Neun der 28 gelisteten Mainboards bieten das kleinere µATX-Format, der Rest das ATX-Format. Mainboards für Mini-ITX-Gehäuse sind bislang noch nicht bei den bekannten deutschen Internetshops gelistet. Beim Sockel AM4 kommt bei sämtlichen Mainboards DDR4-RAM zum Einsatz, je nach Mainboardmodell werden maximale DDR4-Taktwerte von 2400 bis zu 3200 Megahertz unterstützt.