AMD Ryzen: Übersicht der ersten offiziellen Testergebnisse

Seit heute sind die ersten drei Ryzen-CPUs im Handel erhältlich. Der Ryzen 7 1800X bildet dabei die Speerspitze und kostet ab 560 Euro - mit 360 Euro genau 200 Euro weniger kostet die aktuell günstigste Ryzen 7-CPU, der Ryzen 7 1700. Der Ryzen 7 1800 wiederum kostet 440 Euro. Unsere Kollegen der PCGamesHardware haben nun einen ausführlichen Test online gestellt, der noch weiter ausgebaut werden wird und in dem der Ryzen 7 1800X, der acht Kerne und 16 Threads bietet, unter anderem den beiden Intel-Modellen Core i5-7600K (vier Kerne und vier Threads, 250 Euro), Core i7-7700K (vier Kerne und acht Threads, 360 Euro) sowie dem Core i7-6900K (acht Kerne und 16 Threads, 1100 Euro) gegenübergestellt wird. Für acht getestete Spiele wurde dabei eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixeln verwendet sowie eine Nvidia GTX 980 Ti als Grafikkarte.

In Starcraft 2 schneidet der AMD Ryzen 7 1800X erstaunlich schwach ab Quelle: Blizzard Die wichtigsten Ergebnisse: in den von unseren Kollegen getesteten acht Spielen erreicht der Ryzen 7 1800X nur etwa 77 bis 80 Prozent der Leistung, die ein Core i7-7700K oder Core i7-6900K bietet. Dem Core i5-7600K ist AMDs Prozessor aber im Durchschnitt leicht überlegen. Allerdings sind die Ergebnisse je nach betrachtetem Game sehr unterschiedlich. Bei Starcraft 2 zeigt der AMD Ryzen 7 1800X beispielsweise nur 31 Bilder pro Sekunde, selbst der Core i5-7600K schafft beinahe 50 Bilder pro Sekunde. Bei Cyrsis 3 wiederum schlägt der Ryzen 7 1800X die beiden Sockel 1151-CPUs Core i5-7600K und Core i7-7700K. Insgesamt ist es natürlich denkbar, dass vor allem bei ungewöhnlich schwachen Ergebnissen in Zukunft eine Optimierung durch Treiber und Updates Abhilfe schaffen kann, da die AM4-Plattform schließlich noch brandneu ist.

AMD Ryzen 7 1800X Quelle: PC Games Hardware Noch aussagekräftiger werden die Ergebnisse freilich, wenn man weitere Tests unter die Lupe nimmt und einen größeren Durchschnitt betrachten kann. Bei den Kollegen von Computerbase kam beispielsweise heraus, dass der Core i7-7700K und der Core i7-6900K bei Full-HD (1920 mal 1080 Pixel) etwa 13 Prozent vor dem Ryzen 7 1800X liegen, zudem sind dort die zwei anderen Ryzen 7-CPUs ebenfalls getestet worden und liegen nur zwei bis vier Prozent hinter dem Flaggschiff. Bei Anwendungen wiederum wird der Ryzen 7 im Test von Computerbase nur mit Mühe von den Achtkern-CPUs von Intel übertrumpft und ist somit als großer Erfolg zu werten, da man beim Kauf eines Ryzen 7 1800X inklusive des deutlich günstigeren Mainboards etwa 650 Euro spart, beim Griff zu einem Ryzen 7 1700 sogar 850 Euro.

Insgesamt sind sich die Fazits der meisten bisher veröffentlichten Reviews einig: die neuen Ryzen 7-CPus sind sehr gut, aber für Spiele eher etwas enttäuschend angesichts der Preise. Dies kommt aber auch nicht ganz unerwartet, da Spiele von der Vielzahl an Kernen und Threads, die ein Ryzen 7 bietet und den Preis erhöhen, nicht nennenswert profitieren können und der Takt pro Kern wiederum geringer als bei Intels günstigeren Sockel 1151-Modellen ist. Auch ein Core i7-6900K mit seinen acht Kernen und 16 Threads ist aus den gleichen Gründen in vielen Spielen einem Core i7-7700K unterlegen, obwohl er das Dreifache kostet. Für Spieler werden die für April oder Mai erwarteten Ryzen 5-CPus deutlich interessanter sein, da hier vier Kerne und acht Threads (wie beim i7-7700K) sogar unter 200 Euro zu haben sein könnten. Damit ihr euch möglichst umfassend ein eigenes Bild machen könnt, haben wir einige Links zu bereits veröffentlichten Tests für euch gesammelt.

