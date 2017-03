Im offiziellen AMD-Blog hat der Chiphersteller AMD Stellung rund um die neuen Ryzen-CPUs bezogen. Mit dem Blog-Eintrag unter dem Titel AMD Ryzen Community Update fasst AMD die positiven Reaktionen zu den neuen CPUs, aber auch die Informationen rund um Leistungsprobleme vor allem bei Spielen zusammen. Dabei werden auch Dinge dementiert, die Nutzer als mögliche Fehlerquelle ausgemacht haben wollen. Der für die meisten Nutzer wichtigste Punkt ist die Performanceschwäche bei einigen Anwendungen und Spielen. Dabei ist das so genannte Thread Scheduling als Ursache in Verdacht geraten - dabei geht es vereinfacht gesagt um die Frage, wie die Aufgaben, die ein Prozessor abarbeiten soll, auf dessen Kerne verteilt werden. Diese Aufgabenverteilung sei laut einigen Nutzern offenbar nicht optimal.

AMD Ryzen 7 1700 Quelle: PC Games Hardware AMD schließt zum einen Windows 10 als Ursache aus: das Thread Scheduling durch Windows 10 würde korrekt arbeiten, so dass kein Update für Windows 10 nötig sei. Allerdings hat AMD festgestellt, dass eine veraltete Version des Diagnosetools coreinfo falsche Daten liefert, so dass viele Nutzer, die diese Version des Tools verwendeten, fälschlicherweise Fehler entdeckten. Mit der neuen Version des Tools coreinfo (Version 3.31 oder neuer) seien alle Daten korrekt und weisen keine Fehler mehr auf. Was die Performance-Schwäche vor allem bei einigen Spielen angeht: hier sieht AMD eindeutig eine fehlende Optimierung der betreffenden Anwendungen oder Spiele als Ursache, denn durch die neue Architektur der Ryzen-CPUs müssen einige Dinge programmiertechnisch anders umgesetzt werden, um die Ryzen-Power optimal zu nutzen, was aber relativ leicht möglich sein soll. Im Blog-Eintrag von AMD findet ihr übrigens auch Informationen und Stellungnahmen zu weiteren Themen wie zu den Temperaturwerten der CPUs und Energiesparplänen.