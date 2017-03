AMD Ryzen: Release der Ryzen 5-Modelle zum 11.April bestätigt

AMD hat nun offiziell ein Releasedatum für die ersten Ryzen 5-Prozessoren bestätigt, und zwar Dienstag, den 11.April, so berichtet das Portal wccftech. Die neuen Ryzen 5-CPUs werden je nach Modellvariante vier oder sechs Kerne und jeweils doppelt so viele Threads bieten. Naturgemäß werden die Ryzen 5-CPUs günstiger als die Ryzen 7 Modelle sein, denn die drei Ryzen 7-CPUs Ryzen 1700, 1700X und 1800X (seit Anfang März zu haben) sind mit acht CPU-Kernen und 16 Threads ausgestattet, was in der Produktion teurer ist. Für private Durchschnittsnutzer und Spieler bieten die acht Kerne eines Ryzen 7 aber kaum einen Vorteil im Vergleich zu einem Prozessor. der wie ein Ryzen 5 mit nur vier oder sechs Kernen arbeitet. Daher sind die am 11. April erscheinenden Vierkern-Modelle besonders interessant für Gamer und könnten dank ihrer niedrigen Preise zu einer harten Konkurrenz für Intels beliebte Mainstream-CPUs Core i5 und i7 für den Sockel 1151 werden. Folgende vier Modelle werden am 11.April auf den Markt kommen:

Ryzen 5 1400: vier Kerne mit je 3,2 Gigahertz Standardtakt, 3,4 Gigahertz Turbotakt für 169 Dollar

Ryzen 5 1500X: vier Kerne mit je 3,5 Gigahertz Standardtakt, 3,7 Gigahertz Turbotakt für 189 Dollar

Ryzen 5 1600: sechs Kerne mit je 3,2 Gigahertz Standardtakt, 3,6 Gigahertz Turbotakt für 219 Dollar

Ryzen 5 1600X: sechs Kerne mit je 3,6 Gigahertz Standardtakt, 4,0 Gigahertz Turbotakt für 249 Dollar



AMDs Ryzen 7 sind schon im Handel - die Ryzen 5-CPUs kommen im April Quelle: PC Games Hardware Euro-Preise sind noch nicht bekannt, aber rechnet man die Steuer hinzu und beachtet den Wechselkurs, so sind Preise von etwa 190 und 215 Euro für die beiden Vierkerner sowie 250 und 285 Euro für die Sechskern-Modelle realistisch. Mit unter 250 Euro wären die beiden Modelle Ryzen 5 1400 und 1500X ein Preisknaller, und zwar selbst dann, wenn sie bei der Leistung einige Prozent hinter Intel-Modellen wie dem Core i7-7700 (ebenfalls vier Kerne und acht Threads, aber über 300 Euro Marktpreis) liegen sollten. Preislich wären die Ryzen 5-Vierkernmodelle wiederum eine Konkurrenz zu Intels Core i5-CPUs (vier Kerne und Threads). Da es bei künftigen Spielen immer häufiger ein Vorteil sein kann, wenn die CPU mehr als nur vier Threads bietet, wären die Ryzen 5-Modelle bei ansonsten gleichem Preis die vernünftigere Wahl.