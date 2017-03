Nach den ersten Reviews zu den neuen Ryzen 7-CPUs von AMD sind einige Spielebenchmarks ungewöhnlich schwach ausgefallen. Auch wir bemerkten dies schon in unserer News vom Donnerstag, in der wir zahlreiche bereits veröffentlichte Tests zusammengefasst haben. AMD hat nun auch offiziell Probleme eingestanden, die vor allem bei der Spielperformance auftreten. Bei den Tests von Anwendungen, die ohnehin für die eigentliche Zielgruppe wichtiger sind (die Ryzen 7-CPUs stehen mit ihren acht Kernen und 16 Threads eher in Konkurrenz zu Intels teurem Enthusiastensockel 2011-3), schneiden die neuen CPUs allerdings trotzdem sehr gut ab.

AMD Ryzen 7 mit inkludiertem Wraith-Kühler Quelle: PC Games Hardware Einer der möglichen Gründe ist sehr simpel: weder Windows noch die Spiele sind auf die Architektur der Ryzen-Prozessoren ausgelegt, da die CPUs und auch der Sockel AM4 noch brandneu sind. Unsere Kollegen der PCGamesHardware haben zu den Problemen einen Artikel online gestellt, in dem ihr auch einige Tipps von AMD findet, die zumindest teilweise für Abhilfe sorgen sollen. AMD und die Mainboardhersteller arbeiten aber natürlich an Updates, vor allem auch an neuen BIOS-Versionen, um die Probleme zu beseitigen. Ebenso erwartet AMD, dass Windows und auch die Spiele Ryzen - vereinfacht gesagt - besser kennenlernen und auch hier durch Updates die Probleme beseitigt werden. Trotzdem darf man sich gerade angesichts der Tatsache, dass einfache Updates ausreichen sollen, die Frage stellen, ob der Release der Ryzen-Plattform nicht ein wenig zu früh kam, zumal die für Spieler und somit auch für eine positive Reputation im Kreis von Privatnutzern wichtigen Ryzen 5-Prozessoren wohl erst im April oder Mai erscheinen werden. Die Ryzen 5-Modelle werden vier oder sechs Kerne sowie jeweils die doppelte Anzahl an Threads bieten und sind angesichts von kolportierten Preisen von unter 300 Euro die eigentliche Konkurrenz zu Intels Mainstreamsockel 1151.