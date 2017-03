Nach dem Release der ersten drei Ryzen CPUs (die Ryzen 7-Modelle 1700, 1700X und 1800X mit acht Kernen und 16 Threads) am Mittwoch gab es im Laufe des Tages schon viele Reviews. Auffällig war dabei, dass die Performance bei Anwendungen nicht zu beanstanden war und die CPUs bezogen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend abschnitten. In Spielen waren die Leistungen teilweise ordentlich, teilweise aber auch enorm schwach. Vor allem bei geringeren Auflösungen, die in Tests gerne genutzt werden, um den Faktor Grafikkarte möglichst gering zu halten, gab es bei manchen Spielen sehr enttäuschende Ergebnisse. Schon gestern berichteten wir, dass AMD Probleme eingestand und Besserung verspricht.

AMD Ryzen 7 mit Kühler Quelle: PC Games Hardware Nun äußerte sich auch Lisa Su, Chefin von AMD, höchstpersönlich in einer Gesprächsrunde auf dem Diskussionsportal Reddit. Auch das Portal heise.de berichtete. Lisa Su versprach dabei, dass die Plattform weiterhin optimiert wird und die Performanceprobleme beseitigt werden sollen. Schuld sei vor allem die Software selbst, denn da AMDs Ryzen-Plattform noch neu sei, würden Softwareoptimierungen fehlen, so dass in einigen Fällen selbst die Singlecore-Performance geringer sei als sie sein müsste. Hierbei sind sowohl Updates auf Seiten der Hardware-Treiber als auch Anpassungen bei der Software, also auch bei Spielen das Ziel. Möglicherweise hätte AMD also mit dem Release ein wenig länger warten sollen, um bereits Optimierungen beim Release anzubieten - die Börse reagierte nämlich negativ auf die teils enttäuschende Spiele-Performance, obwohl die Ryzen 7-Modell eigentlich eher die für spezielle Anwendungen gedachten Intel-Sockel 2011-3-CPUs mit acht Kernen und 16 Threads angreifen sollten. Für Spieler sind eher die noch ausstehenden Ryzen 5-Modelle interessant.