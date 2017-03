AMD Ryzen: Händler verkaufen Ryzen 5 angeblich bereits

Mit den Ryzen 7-CPUs, die acht Kerne und 16 Threads bieten, greift AMD erfolgreich die deutlich teureren CPUs für Intels Sockel 2011-3 an. Für Spieler ist der Aufpreis für die große Zahl an Kernen und Threads allerdings wenig sinnvoll, so dass gerade Gamer gespannt auf die neuen Ryzen 5-Prozessoren warten. Denn diese bieten je nach Modell sechs Kerne und 12 Threads oder vier Kerne und acht Threads - genau wie auch Intels Core i7-Modelle für die beliebten Mainstreamsockel 1150 und 1151. Selbst der teuerste Ryzen 5 wird aber vermutlich günstiger als ein Core i7-7700 (ab 305 Euro) sein, denn der Ryzen 5 1600X (sechs Kerne mit 3,6 bis 4,0 Gigahertz Takt) soll 249 Dollar kosten - rechnet man Steuern und Wechselkurs ein, wären dies etwa 280 Euro. Die Ryzen 5-CPUs sollen ab dem 11.April im Handel erhältlich sein.

Ryzen 5-Produktpalette mit Release am 11. April Quelle: AMD Nun gibt es aber offenbar einige Händler in Lateinamerika, die schon jetzt - über zwei Wochen vor dem offiziellen Release - Ryzen 5-Prozessoren anbieten. Dies berichtet jedenfalls die Website videocardz und nennt wiederum die Diskussionsplattform Reddit als Quelle, wo entsprechende Beiträge aufgetaucht sind. So bietet beispielsweise ein Händler aus Paraguay den Ryzen 5 1600 für 243 Dollar und ab Lager lieferbar an. Auch weitere Händler aus Brasilien, Mexiko, Paraguay und Peru verkaufen die Prozessoren anscheinend bereits. Natürlich muss man dies mit Vorsicht genießen, denn eventuell werden die Prozessoren am Ende dann doch erst zum offiziellen Release ausgeliefert. Sollten sie aber schon in diesen Tagen versendet werden, könnte man in Kürze bereits mit einigen Benchmarkergebnissen von Privatnutzern rechnen, die die Leistung der Ryzen 5-CPUs einordnen lassen.