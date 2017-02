Wie das Onlineportal wccftech.com berichtet, sind Benchmarks zu AMDs Ryzen 7 1800X geleakt worden. Es handelt sich dabei um Testwerte, die mit dem Benchmarktool CPU Mark erstellt wurden. Der AMD Ryzen 7 1800X ist im bisher geplanten Portfolio der Ryzen-Reihe das Top-Modell und bietet acht Kerne, die je zwei Threads bearbeiten können und im Benchmarktest mit dem Basistakt von 3,6 Gigahertz takteten. Der Ryzen 7 1800X könnte auf dem europäischen Markt für etwa 600 Euro zu haben sein und macht auf dem Papier Intels über 1000 Euro teuren Sockel 2011-3-Achtkernen Konkurrenz. Anfang März sollen die ersten Ryzen-CPUs erhältlich sein.

Die nicht mehr konkurrenzfähigen AMD FX-Prozessoren werden Anfang März von den vielversprechenden Ryzen-CPUs abgelöst. Quelle: PC Games Hardware Laut den geleakten Ergebnissen liegt der AMD Ryzen 7 1800X in sechs der acht von CPU Mark getesteten Disziplinen wie zum Beispiel Fließkomma-Berechnung oder Verschlüsselung vor den Intel-Modellen Core i7-6900K und Core i7-5960K. Beim Singlecore-Test, in dem nur einer der acht Kerne getestet wird und vor allem die grundlegende CPU-Architektur abgeschätzt werden soll, liegt der Intel Core i7-6900K zwar leicht vorne. Dies allerdings nur mit einem Turboboost-Takt von 4,0 Gigahertz. Taktet der Intel Core i7-6900K mit nur 3,8 Gigahertz, also immer noch 0,2 Gigahertz mehr als der Ryzen 7 1800X, liegt Intels Prozessor bereits knapp hinter AMDs Top-Modell. Somit scheint AMD ein großer Wurf zu gelingen, vor allem wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. Der günstigste Achtkerner von AMD wird übrigens vorerst der Ryzen 7 1700 sein, welcher zwar mit 0,6 Gigahertz weniger Takt als der Ryzen 7 1800X auskommen muss, dafür aber vermutlich sogar unter 400 Euro in die Händlerregale kommen wird. Da AMD zudem auch CPUs mit vier und sechs Kernen sowie je nach Modell vier bis 12 Threads veröffentlichen wird, greift AMD mit Ryzen auch Intels beliebten Mainstreamsockel 1151 an. So könnte der Ryzen 5 1300 mit vier Kernen und acht Threads unter 200 Euro zu haben sein - Intels vergleichbare Modelle wie der Core i7-6700 oder i7-7700 kosten über 300 Euro.