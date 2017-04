Zu AMDs Ryzen 5 1400 sind erste Benchmarkergebnisse geleakt worden. Das geplante Release der CPU sowie dreier weiterer Ryzen 5-Modelle ist zwar erst der 11. April, aber einige Händler haben die Prozessoren bereits auf Lager, so dass erste Testergebnisse durchgesickert sind. Im geleakten Test, den auch unsere Kollegen der PCGamesHardware unter die Lupe nahmen, wurde der Ryzen 5 1400 (vier Kerne, acht Threads) einem Core i5-7400 (vier Kerne und Threads) sowie einem Pentium G4560 (zwei Kerne, vier Threads) gegenübergestellt. Auf den ersten Blick sind die Ergebnisse bei Spielen durchwachsen: im Vergleich zum Core i5-7400 liegt der Ryzen 5 1400 in der Regel ein Stück zurück, und selbst der Pentium G4560 kann teilweise vorbeiziehen.

AMD Ryzen 5 Quelle: AMD Allerdings muss man die Ergebnisse mit Vorsicht genießen, denn zum einen fehlen die Optimierungen seitens der Spieletitel und Treibern. Dies ist auch bei den bereits erhältlichen Ryzen 7-CPus derzeit noch ein Problem. Denn da die Ryzen-CPUs eine neue Architektur besitzen, nutzen die Spiele die neue Technik noch nicht korrekt aus. So arbeiten die beiden Intel-CPUs, die im Test als Konkurrenz antraten, an ihrer Leistungsgrenze, der Ryzen 5 1400 hingegen ist bei weitem nicht ausgelastet, so dass auch hier ein Grund zu finden, der die teilweise etwas schwache Leistung erklärt. Ein weiterer Punkt, den man beachten muss, ist die Tatsache, dass den passenden Mainboards eventuell noch ein BIOS-Update fehlt, welches gegebenenfalls erst zum Release der Ryzen 5-CPUs ansteht. Ebenfalls noch unklar sind die Preise. Laut aktuellen Einschätzungen wäre der Ryzen 5 1400 mit kolportierten 190 bis 210 Euro etwas teurer als der Core i7-7400, der derzeit etwa180 Euro kostet.