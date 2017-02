Das Portal wccftech.com hat über neue Benchmarktest zu AMDs am 2.März erscheinenden CPUs Ryzen 7 1700 und Ryzen 7 1700X berichtet. Bei den Ergebnissen zum Ryzen 7 1700 handelt es sich um einen Test, der via YouTube von Dino PC (OCUK) veröffentlicht wurde. Dabei tritt der AMD Ryzen 7 1700 (acht Kerne, 3,0 bis 3,7 Gigahertz) gegen einen Intel Core i7-7000K (vier Kerne, 4,2 bis 4,5 Gigahertz) an, und zwar unter anderem beim beliebten Spiel Grand Theft Auto V. Als Grafikkarte kommt eine Nvidia GTX 1080 zum Einsatz.

Ryzen 7: AMD verspricht deutlich bessere Mehrkern-Leistung zu einem geringeren Preis als bei Intel. Quelle: AMD Dabei liegt Intels CPU leicht vorne, was die durchschnittlichen FPS-Werte angeht (Bilder pro Sekunde), wobei die Unterschiede gering sind - bei den maximalen FPS gewinnt Intel sogar deutlich, vor allem bei einer Übertaktung auf 5,0 Gigahertz - das Spiel scheint hier also vom Takt zu profitieren und durch die Mehrzahl an Kernen, die AMDs Ryzen 7 1700 bietet, keinen Vorteil zu haben. Im Single-Core Test von Cinebench gewinnt Intel ebenfalls - beim Multicore-Test, in dem der Ryzen 7 1700 seine acht Kerne nutzen kann, liegt AMD wiederum weit vorne. In einem zweiten geleakten Test gewinnt wiederum AMD auch in einem Singlecore-Test. Hier wurde allerdings auch der AMD Ryzen 7 1700X verwendet, welcher mit einem höheren Takt als der Ryzen 7 1700 arbeitet, zudem wurde nicht Cinebench, sondern Userbench als Testtool verwendet. AMDs Prozessor liegt dabei bei mehreren Taktwerten (3,5 bis 3,8 Gigahertz) stets vor einem Intel Core i7-7700K, der mit 3,8 Gigahertz getaktet wurde - taktet der AMD Ryzen 7 1700X mit 3,4 Gigahertz, entspricht die Punktzahl der des Core i7-7700K.