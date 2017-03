AMD hatte mit drei Ryzen 7-Modellen Anfang des Monats den Startschuss für den neuen Sockel AM4 gegeben. Alle drei seit dem 2. März erhältlichen Prozessoren bieten acht CPU-Kerne, von denen jeder zwei Threads verwalten kann, also zusammengenommen 16 Threads. Technisch ist daher vor allem das Abschneiden gegenüber den drei Mal so teuren Intel-Achtkern-CPUs interessant. Vom Preis her aber wäre es für Spieler wichtig gewesen, dass die Ryzen 7-CPUs etwas stärker als ein Core i7-7700K sind, da die günstigste Variante (Ryzen 7 1700) aktuell genau so viel kostet wie Intels Übertakter-Core i7 für den Sockel 1151. AMD konnte eine gute Leistung in Anwendungen zeigen, in Spielen gibt es aber - sofern man das Preisargument mit einbezieht - einige enttäuschende Wertungen, auch wenn AMD Abhilfe verspricht, da manche Ergebnisse softwarebasiert begründet sein sollen.

Namensschema für die neuen Ryzen-Modelle Quelle: AMD Mit den noch anstehenden Ryzen 5-CPUs wird es für Spieler deutlich interessanter. Denn da diese nur vier oder sechs Kerne und die jeweils doppelte Anzahl an Threads bieten, werden sie günstiger als ein Ryzen 7 1700 sein und somit auch deutlich günstiger als ein Core i7 für den Sockel 1151 wie der Core i7-7700K, der vier Kerne und acht Threads bietet. Genau diese Intel-CPU wurde nun mit einem Ryzen 7 1800X verglichen - dies ist an sich nichts Neues, aber über BIOS-Optionen des Mainboards ließen sich Kerne und Cache der Ryzen-CPU abschalten, so dass dadurch für einen ausführlichen Benchmarktest des Hardwareportals ZoLKoRn ein Ryzen 5 mit vier Kernen simuliert werden konnte. Als Takt wurde ein Wert von vier Gigabyte genutzt, und zwar sowohl für den Ryzen 7 1800X als auch für den Intel Core i7-7700K. In diesem Testszenario erreicht der auf vier Kerne beschränkte Ryzen 7 1800X im Durchschnitt beinahe genau das Leistungsniveau des Core i7-7700K, liegt manchmal etwas zurück, teilweise aber auch vor dem Core i7-7770K. Da die Ryzen 5-Vierkern-CPUs vielleicht sogar unter 250 Euro zu haben sein werden, würde ein Ryzen 5 somit ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis liefern, selbst wenn er nicht ganz an einen Core i7-7700K herankäme.