Auf der taiwanesischen Website xfastest.com sind Testergebnisse zu AMDs bald kommenden Ryzen-CPUs geleakt worden, genauer gesagt zum Ryzen 7 1700X. Dies berichtet das Portal wccftech.com - der Originalartikel auf xfastest.com ist inzwischen per Passwort geschützt worden. Bei dem Test sollen mehrere Benchmarks verwendet worden sein.

Rückseite eines Sockel 2011-3-Prozessors Quelle: PC Games Hardware Demnach sollen die Testergebnisse mit dem Ryzen 7 1700X zeigen, dass der Prozessor Intels deutlich teurere Sockel 2011-3-Prozessoren Core i7-5690X und i7-6900K schlägt beziehungsweise ähnlich starke Leistungen zeigt: in Cinebench liegt AMDs Prozessor knapp 16 Prozent vor dem Core i7-5960X, der Core i7-6900K siegt wiederum knapp mit 2,5 Prozent Vorsprung. Beim FireStrike-Physik-Test von 3DMark schlägt der AMD Ryzen 7 1700X beide Intel-Konkurrenten um fünf beziehungsweise 22 Prozent. Zwar sind solche Leaks erster eher inoffizieller Tests stets mit Vorsicht zu genießen - sollten sich aber die Ergebnisse auch für weitere offizielle Tests im Rahmen des Releases der Ryzen-CPUs und auf Basis weiterer Benchmarks, Anwendungen und Spielen bewahrheiten, so würde AMD mit Ryzen ein großer Wurf gelingen. Denn der Ryzen 7 1700X wird wohl zwischen 400 und 500 Euro in den Handel kommen. Intel verlangt aber für seinen günstigsten Prozessor mit ebenfalls acht Kernen und 16 Threads, über 1000 Euro. Auch für die günstigeren Ryzen-CPUs, die nur vier, acht oder 12 Threads bieten, werden deutlich günstigere Preise als für Intels vergleichbare Modelle erwartet.