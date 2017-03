AMD: Release der RX-500-Grafikkartenserie offenbar erst später

Bei Grafikkarten führt im Preisbereich über 300 Euro aktuell kein Weg an Nvidia vorbei. Darunter bietet aber auch AMD gute Grafikkarten an, die ihr Geld absolut wert sind. Insbesondere die AMD RX 470 (ab 180 Euro) ist hier zu nennen, da sie für nur 30 bis 40 Euro Aufpreis im Vergleich zur Nvidia GTX 1050 Ti gleich etwa 35 Prozent Leistungsplus einbringt. Das nächststärkere Modell, die AMD RX 480 (8GB), liegt wiederum ein kleines Stück hinter der Nvidia GTX 1060 (6GB), ist aber mit Preisen ab 230 Euro auch 20 bis 30 Euro günstiger und bietet zwei Gigabyte mehr RAM.

Die RX 500er-Serie wird vermutlich ein Refresh der RX 400er-Reihe - hier eine Sapphire RX 480. Quelle: Sapphire AMD-Fans, aber auch neutrale Nutzer, die von mehr Wettbewerb im Grafikkartenmarkt profitieren würden, warten daher sehnsüchtig auf die neuen AMD-Vega-Grafikkarten. Die für Anfang April vorgesehene RX 500-Serie wird aber, so ist sich zumindest die Gerüchteküche sicher, lediglich ein Refresh der bisherigen Polaris-Generation sein - Vega lässt offenbar noch auf sich warten. Die RX 500er Grafikkarten werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Konkurrenz für Nvidias GTX 1070 oder gar GTX 1080 darstellen. Ein Release der RX 500er-Modelle war zunächst für Anfang April geplant, doch vermutlich müssen interessierte Gamer nun bis Mitte April warten, wie unsere Kollegen der PCGamesHardware berichten. Laut der Website mydrivers.com ist der Start erst am 17. April vorgesehen und nicht schon am 4. April (RX 570 und RX 580) beziehungsweise 11.April (RX 550 und RX 560). Die neuen Vega-Grafikkarten werden wiederum erst später erwartet - offiziell wird von AMD weiterhin das zweite Quartal 2017 angegeben.