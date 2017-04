AMD RX 500-Serie: Präsentation und Benchmarks geleakt

Das Release der neuen AMD-Grafikkarten der RX 500er-Serie ist für den 18. April vorgesehen. Nun ist schon im Vorfeld die bereits erfolgte Präsentation zu AMDs neuen Gafikkarten geleakt worden. Dies berichtet die Website wccftech und nimmt dabei Bezug auf die Meldung des bekannten Grafikkarten-Portals videocardz. Laut des Leaks bestätigt die Präsentation die Modellserien RX 550 mit Polaris 12-Grafikchip, eine RX 560 mit Polaris 11 sowie die beiden auf Polaris 10 basierenden Modelle RX 570 und RX 580.

Referenzdesign einer AMD RX 480 mit nur einem Lüfter Quelle: Asus Ein interessantes Detail ist zudem ein neues Referenzdesign, welches ein Dual-Fan-System nutzt, also eine Kühlung, die von zwei Lüftern unterstützt wird. Bislang verwenden sowohl AMD als auch Nvidia beim Referenzdesign stets nur ein einzigen Lüfter, obwohl sich mit zwei Lüftern in der Summe leiser kühlen lässt, da die Lüfter nur langsam drehen müssen, um die Luftfördermenge eines einzelnen schnell drehenden Lüfters zu erreichen. Die ebenfalls in der geleakten Präsentation vorhandenen Benchmarkergebnisse zeigen unter anderem, dass eine AMD RX 580 auch in 1440p (WQHD, 2560 mal 1440 Pixel) problemlos mehr als 60 FPS (Bilder pro Sekunde) erreicht, wenn es um Spiele wie Battlefield 1, Doom, Overwatch und Resident Evil Biohazard geht. Zu den technischen Daten wurde folgendes bekannt:

AMD RX 550, Polaris 12 mit 1183 Megahertz Boost-Takt, erhältlich mit zwei oder vier Gigabyte Video-RAM

AMD RX 560, Polaris 11 mit 1247 Megahertz Boost-Takt, erhältlich mit zwei oder vier Gigabyte Video-RAM

AMD RX 570, Polaris 10 mit 1244 Megahertz Boost-Takt, erhältlich mit vier oder acht Gigabyte Video-RAM

AMD RX 580, Polaris 10 mit 1340 Megahertz Boost-Takt, erhältlich mit vier oder acht Gigabyte Video-RAM