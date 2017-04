AMD: Per BIOS-Upgrade wird aus einer RX 480 eine RX 580

AMD hat am 17. April zwei neue Grafikkarten der RX 500er-Serie auf den Markt gebracht, und zwar die AMD RX 570 und RX 580. Dabei handelt es sich technisch gesehen um ein Refresh der schon für die AMD RX 470 und RX 480 verwendeten Polaris 10-Grafikchips. Einige Hersteller bieten für ihre neuen Grafikkartemodelle auch BIOS-Updates an, die für eine andere Taktung sorgen sollen. Nun will der Besitzer einer AMD RX 480 erfolgreich ein BIOS-Update, das eigentlich für eine AMD RX 580 gedacht war, installiert haben, was er auch in einem Foreneintrag bei Techpowerup beschreibt. Durch das Update wird seine AMD RX 480 nun in Analysetools als AMD RX 580 erkannt. Sowohl die Ausgangsgrafikkarte als auch das BIOS-Update stammen vom Hersteller Sapphire.

Ein BIOS für die Sapphire Nitro+ RX 580 machte aus einer AMD RX 480 angeblich eine RX 580. Quelle: Sapphire Die neuen in den Tools angezeigten Taktwerte entsprechen einer Sapphire Nitro+ in der übertakteten Version, nämlich 1411 Megahertz. Dies ist bemerkenswert, da kein Modell der AMD RX 480er-Reihe bisher ab Werk mit einem Takt von mehr als etwa 1350 Megahertz versehen wurde. Bei den etwa 25 neuen AMD RX 580-Grafikkarten hingegen sind durch das Refresh des Polaris-Grafikchips 1350 Megahertz ein eher niedriger Wert - neun Modelle kommen mit mehr als 1400 Megahertz GPU-Takt ab Werk in den Handel. Mit dem neuen Takt läuft die ehemalige AMD RX 480 laut des Nutzers auch in Benchmarks ohne Probleme, versagt aber, wenn man über ein Tuningtool den Takt noch weiter erhöht. Ein solches BIOS-Update muss man allerdings mit Vorsicht genießen, da man nicht genau vorhersagen kann, ob die Grafikkarte auf Dauer einwandfrei weiterarbeiten wird. Eine Übersicht mit 25 Modellen der neuen AMD RX 570 und RX 580 haben wir übrigens in einer weiteren News für euch vorbereitet.