In den Datenbanken des bekannten Benchmarktools 3DMark sind offenbar Ergebnisse zu AMDs neuen RX 500-Modellen aufgetaucht. Dies berichtet das Portal wccftech. Der Release der ersten neuen RX 500-Grafikkarten ist eigentlich erst für den 11. April geplant. Bei den neuen RX 500-Grafikkarten wird es sich nur um einen Refresh beziehungsweise Rebrand der bereits bekannten RX 400-Modelle handeln. Als Basis werden also die GPU-Chips der Polaris-Familie genutzt. In den 3DMark-Datenbanken sind drei Modelle aufgetaucht, und zwar die AMD RX 550, RX 570 und RX 580. Die Grafikkarten sind zum Teil mit verschiedenen Taktwerten in der Datenbank zu finden.

Preisfrage: ob eine AMD RX 480, wie dieses Modell von MSI, immer noch ein guter Kauf ist, hängt von den Preisen der kommenden RX 580-Modelle ab. Quelle: MSI In der Zusammenfassung kann man sagen: es ist ein prozentuales Leistungsplus zu erkennen, welches etwas geringer als der prozentuale Mehrtakt im Vergleich zur jeweiligen RX 400er-Grafikkarte ist. Die AMD RX 580 erreicht beispielsweise beim 3DMark Firestrike Extreme-Test mit einem Takt von 1.500 Megahertz im Vergleich zur AMD RX 480 ein Punkteplus von sechs bis neun Prozent. 1.500 Megahertz bedeutet in diesem Falle einen Mehrtakt von 11 Prozent. Bei einem Mehrtakt von fünf Prozent sind es etwa drei Prozent mehr Punkte. Bei der AMD RX 570 ist es bei einem Mehrtakt von 8,6 bis 10 Prozent ein Punkteplus von etwa 4,3 bis 4,8 Prozent. Zu guter Letzt gibt es zur neuen Einsteigergrafikkarte AMD RX 550 mit zwei Gigabyte Videospeicher ebenfalls Ergebnisse in der Datenbank - eine AMD RX 450 gibt es allerdings nicht, so dass hier die höher getaktete AMD RX 460 als Vergleich herhalten muss, die zugleich auch vier Gigabyte Videospeicher nutzt. Die AMD RX 460 kann hier bei einem Mehrtakt von nur drei Prozent gleich über 20 Prozent mehr Punkte erreichen. Entscheidend für die Frage, wie attraktiv die neuen AMD RX 500-Grafikkarten sein werden, wird also der Preis sein. Dies vermuteten ohnehin die meisten Fachleute, sobald klar wurde, dass die RX 500er-Reihe nicht auf neuen Grafikchips basieren wird. Grafikkarten mit den heiß ersehnten Vega-Grafikchips werden vermutlich am Ende des zweiten Quartals 2017, also im Juni auf den Markt kommen, wie ihr auch im Übersichtsartikel zu AMDs Vega-Grafikkarten bei unseren Kollegen der PCGamesHardware nachlesen könnt.