A Cure for Wellness: Jason Isaac betreibt im zweiten Trailer das reinste Horror-Spa

24.12.2016 um 17:00 Uhr Von wegen Wellness-Oase: Im bildstarken Psycho-Thriller "A Cure for Wellness" lässt Jason "Lucius Malfoy" Isaac Dane "Valerian" DeHaan langsam an seinem eigenen Verstand zweifeln. DeHaan spielt einen jungen, ehrgeiziger Manager, der den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem idyllisch gelegenen Schweizer Sanatorium zurückholen soll, dort jedoch selbst die Diagnose über eine seltsame Krankheit gestellt bekommt und Opfer der fragwürdigen Behandlungsmethoden von Isaacs Filmfigur wird. Die Inszenierung übernahm "Fluch der Karibik"-Regisseur Gore Verbinski (Lone Ranger, The Ring), der sich offenbar sowohl auf Schockmomente als auch subtilen Horror versteht. "A Cure for Wellness" startet am 23. Februar 2017 in den deutschen Kinos.

