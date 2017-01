24 ohne Jack Bauer - ​neuer Trailer zum Spin-off "24: Legacy"

12.01.2017 um 11:15 Uhr 24 ohne Jack Bauer, kann das funktionieren? Den Beweis wollen die Serienmacher mit diesem neuen Trailer zu Legacy antreten. Überzeugt euch selbst. In die Fußstapfen von Kiefer Sutherland tritt Corey Hawkins (unter anderem bekannt aus Straight Outta Compton) in der Rolle als Eric Carter. Im US-Fernsehen startet die neue 24-Serie am 5. Februar.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel 24: Legacy - Spinoff-Serie ohne Jack Bauer geplant.

