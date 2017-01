20th Century Women: Deutscher Trailer zum Indie-Streifen mit Staraufgebot

22.01.2017 um 12:00 Uhr Kalifornien, Ende der 70er Jahre - eine wilde, inspirierende Zeit der kulturellen Umbrüche, Freiheit liegt in der Luft. Dorothea Fields ("American Beauty"-Star Annette Bening), eine energische und selbstbewusste Frau Mitte 50, erzieht ihren Sohn Jamie ("Sinister 2"-Star Lucas Jade Zumann) ohne den Vater, holt sich aber Unterstützung von zwei jungen Frauen: Abbie ("Greenberg"-Star Greta Gerwig), die freigeistige und kreative Mitbewohnerin, und Jamies beste Freundin Julie ("The Neon Demon"-Star Elle Fanning), ein gleichermaßen intelligentes wie provokatives Mädchen. So verschieden sie sind, alle vier stehen für einander ein - und es gelingt ihnen, eine Bindung für das ganze Leben zu schaffen. Deutscher Kinostart der Tragikomödie ist der 18. Mai 2017.

