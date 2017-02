1-2-Switch: Drei Minispiele der Party-Sammlung im Video

Zum Launch der Nintendo Switch am 03. März 2017 wird Nintendo insgesamt zwei Spiele aus dem eigenen Haus für die neue Konsole veröffentlichen. Neben dem langerwarteten The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfen sich Party-Freunde auf die Minispiel-Sammlung 1-2-Switch freuen. Knapp zwei Wochen vor dem Start hat Nintendo nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der drei Minispiele der umfangreichen Kollektion vorstellt. Dabei handelt es sich um "Schwertkampf", "Blindrasur" und "Korkenknallerei". Insgesamt werden 28 Party-Spielchen zum Start des Titels zur Verfügung stehen.

Die Minispiel-Sammlung von Nintendo nutzt alle Funktionen rund um die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch. In den meisten Fällen treten dabei zwei Spieler im lokalen Mehrspielermodus gegeneinander an. Neben den oben genannten Spielchen dürfen sich Spieler auch in Wettbewerben wie "Telefon", "Laufsteg oder auch "Beach Flag" messen. 1-2-Switch wird zum Start der Nintendo Switch am 03. März 2017 für einen Preis von 49,99 Euro im Handel erhältlich sein.